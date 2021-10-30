TBMM Başkanı Şentop, Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu’nda konuştu

Ahmed Cevdet Paşa'nın İstanbul'a geldikten sonra ilim tahsili için çok çaba sarf ettiğini anlatan Şentop, birçok yönü itibarıyla 19. yüzyılda çok istisnai bir kişi olduğunu dile getirdi.

Şentop, bütün dünyanın Ahmed Cevdet Paşa'yı Mecelle ile tanıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Osmanlı'nın batıdaki devletlere göre birçok alanda geri kaldığına dair kanaatler ortaya çıktıktan sonra birçok alanda, başta askeri alan olmak üzere çalışmalar yapıyor. İşin bir de hukuki düzenlemeler boyutu var. Bunlar bir taraftan siyaset ve hukuk arasında meseleler. Özellikle gayrimüslimlerin haklarını, hukukunu düzenleme bakımından. Bir taraftan ticari meseleler. Çünkü özellikle Kırım Harbi'nden sonra yavaş yavaş Batı ülkelerinin Osmanlı topraklarında ticareti çok önemli ölçüde artıyor fakat batıdan gelen tacirler de biraz kendilerine uygun düzeni istiyorlar. Bir taraftan Avrupa'da, özellikle Fransa merkezli yeni usulde hazırlanan kanun metinleri var, başta anayasa olmak üzere. Bunlar Osman Devleti'ne iki türlü dayatılıyor. Bir taraftan psikolojik bir dayatma var, diğer taraftan bu ülkelerin siyasi anlamda dayatması var. Bu çerçeve içinde yavaş yavaş batı menşeli kanunların benimsenmesi gündeme geliyor."