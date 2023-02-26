Haberler Yaşam Haberleri Başkan Şeref Albayrak Adıyaman’da yaraları sarıyor
Giriş Tarihi: 26.2.2023 16:38 Son Güncelleme: 26.2.2023 17:12

Başkan Şeref Albayrak Adıyaman’da yaraları sarıyor

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinin Belediye Başkanı Şeref Albayrak, belediye çalışmalarını koordine etmek için görevlendirildiği deprem bölgesi Adıyaman’da günlerdir yaraları sarmak için mücadele ediyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan Şeref Albayrak Adıyaman’da yaraları sarıyor

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,8 depremlerden en fazla etkilenen iller arasında olan Adıyaman'da, yaraları sarmak için günlerdir yoğun çaba sarf ediyor.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un başkanlık ettiği koordinasyon toplantılarına her akşam katılan Albayrak, depremin 3. gününden itibaren görevlendirildiği Adıyaman'da belediye çalışmalarını koordine ediyor. Albayrak, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte ise konteynır kentte çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunuyor.

Öte yandan Albayrak, geçtiğimiz gün ise AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Çiğdem Karaaslan ile birlikte depremzedeleri ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini karşıladılar.

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Başkan Şeref Albayrak Adıyaman’da yaraları sarıyor
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