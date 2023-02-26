Başkan Şeref Albayrak Adıyaman’da yaraları sarıyor

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,8 depremlerden en fazla etkilenen iller arasında olan Adıyaman'da, yaraları sarmak için günlerdir yoğun çaba sarf ediyor.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un başkanlık ettiği koordinasyon toplantılarına her akşam katılan Albayrak, depremin 3. gününden itibaren görevlendirildiği Adıyaman'da belediye çalışmalarını koordine ediyor. Albayrak, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte ise konteynır kentte çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunuyor.

Öte yandan Albayrak, geçtiğimiz gün ise AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Çiğdem Karaaslan ile birlikte depremzedeleri ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini karşıladılar.