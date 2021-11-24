Başkan Sürekli’den ‘Öğretmenler Günü’ mesajı

19 yıllık hizmet süreleri boyunca, en büyük bütçeyi eğitime ayırmış, en önemli reformlarını bu alanda gerçekleştirmiş olan AK Parti iktidarının; öğretmenlerin daima yanlarında olduğunu söyleyen Başkan Sürekli, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Millet Mektepleri'nin açılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanının da verildiği 24 Kasım tarihi; öğretmenlerimizin üstlendikleri ulvi görevin vurgulanması için bir vesiledir. Sadece bilgisini nakleden değil; ahlak, görgü, beceri ve değerlerini şekillendiren öğretmenlerimiz birer pusula gibidir. Onlar; ülkesinin geleceğinde söz ve hak sahibi olmak üzere; milli değerlerine sahip çıkan, açık fikirli, bilimi ve ahlakı temel alan zihinlerin mimarlarıdır. Hepsi birer isimsiz kahramandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Eserinin üzerinde imzası bulunmayan yegâne sanatkâr öğretmendir.' Onların ekonomik, sosyal ve fiziki alt yapı imkânlarını geliştirmek de bizim görevimizdir ki, bunu yapmak için büyük gayret sarf ediyoruz."

ONLARIN HUZUR VE GÜVENİ İÇİN

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli mesajına şu sözlerle devam etti, "Gazi Mustafa Kemal'in 'Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.' sözlerindeki anlamı hayata geçirmek için çalışıyoruz. Eğitim sisteminin harcı olan öğretmenlerimizin çalışma koşullarından, öğretmen atamalarına ve kat sayı adaletsizliğine, ücretsiz ders kitabı uygulamasından okullarımızın fiziki alt yapılarının güçlendirilmesine kadar pek çok adım atarken onların hak ettiği huzur ve güveni tesis etmeye çalıştık. 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum.' anlayışını; inanç ve kültürünü taşıyan bir medeniyetin temsilcileri olarak, öğretmenlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; yurdumuzda ve yurt dışında görev yapan, ömrünü bu mukaddes görev için addeden tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, günlerini tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor; hepsinin emekleri önünde saygı ile eğiliyorum. ''