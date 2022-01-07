Başkan Sürekli’den online saha çalışması

Sürekli, İl ve İlçe Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kollarının 30 ilçede eş zamanlı yaptığı programa video konferans yöntemiyle katıldı. Bayındır, Torbalı, Karabağlar ve Bornova'ya bağlanan ve vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Sürekli; "Bizim için hemşerilerimizle birbirimize ulaşmanın sınırı, zemini yok. Her zaman gönülden gönüle giden bir yol vardır. Teşkilatımız, İzmir'in her noktasında olmaya devam ediyor. Yeni AK Gönüllü vatandaşlarımıza 'Hoş geldiniz' deme heyecanını bu yöntemle de olsa yaşadım. En kısa sürede yeniden alana inmiş olacağım." diye konuştu.

YENİ ÜYE KAYDI GERÇEKLEŞTİRDİ

Bayındır saha çalışmasına AK Nokta'dan katılan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; bazı üye kayıtlarını canlı yayında gerçekleştirdi. AK Nokta'da bulunan vatandaşları selamlayan Sürekli, geçmiş olsun dileklerini kabul ederken; yeni üyelere de "Aramıza hoş geldiniz. Hizmet ordumuz sizlerin katılımı ile daha da güçlenecek." sözleriyle seslendi. Karabağlar programına da katılarak esnafı selamlayan Sürekli; CHP'den istifa ederek AK Parti'ye üye olan Melike Özgüzer isimli vatandaşla da bir süre sohbet etti. Bu katılımları çok önemsediklerini belirten Başkan Sürekli; "Bugüne kadar bize güvenen, bizimle yol yürüyen hiç kimseyi mahcup etmedik. AK Parti giderek büyüyen bir ailedir. Her zaman aynı gaye için çalışmanın heyecanını yaşadık. O gaye de millete hizmet, ülkeye hizmettir." dedi.

"EMRİNİZDEYİZ" MESAJI

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın koordinasyonunda aralıksız devam eden eş zamanlı ziyaretler kapsamında 30 ilçenin esnaf, muhtar ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile bir araya gelen yüzlerce kişilik AK kadro; vatandaşların sorun ve beklentilerini dinledi. Video konferans ile çalışmalara katılarak Karabağlar esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Sürekli; Bornova Ergene Mahallesi sakinlerine "Emrinizdeyiz!" mesajını Muhtar Ahmet Durmazgüler aracılığı ile iletti. Sürekli; online olarak gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin düşüncelerini şu sözlerle paylaştı; "AK Parti; millete hizmet yolunda gecesi gündüzü; iyi günü, kötü günü olmayan bir partidir. Her şartta ve her zaman vatandaşın yanındadır. Bizim çıkış noktamız ve 19 yıllık yönetim anlayışımızın kaynağı da dayanağı da karşılıklı güvendir. Her durumda kurduğumuz gönül bağıdır. İnşallah, kısa sürede teşkilatımızla birlikte yeniden alanda olacağım."