Başkan Taşkın; Ekiplerimiz 24 saat esasına göre görev yapıyor

Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere destek verdi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte Malatya genelinde başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Battalgazi Belediyesi, kar yağışının ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerini sahaya seferber etti. İlçenin birçok noktasında devam eden kar temizleme çalışmalarıyla yolların açık tutulması ve günlük yaşamın normale dönmesi hedefleniyor.

HIZLI MÜDAHALE EKİBİ

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplere kolaylıklar diledi. Mahalle sakinleri ve esnafla sohbet eden Başkan Taşkın, kar yağışının bereket olduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: "Kar yağışı hepimiz için bereketi simgeliyor. Ancak bu süreçte vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksamaması için tüm ekiplerimizle sahadayız. Hem merkezde hem kırsalda yolları açık tutmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Nöbetçi ekipler 24 saat esasına göre görev yapacak, karla mücadele araçları ise ihtiyaç durumunda hemen müdahaleye hazır bekletilecek. Tüm hemşehrilerimizin huzurlu bir kış geçirmesi için gayretle hizmet veriyoruz."diye konuştu.