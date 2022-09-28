Başkan Taş’tan evlat nöbeti bekleyen annelere ziyaret

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu başkanı Abdulkadir Geylani Taş, dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine devam eden Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

2019 yılında dik duruşuyla annelere örnek olan Hacire Akar'ı tebrik ettiğini belirten Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş; "Evlat özlemiyle yanan Hacire Akar annemiz büyük bir cesaret örneği göstererek evladını beklediğini tüm dünyaya haykırdı, evladım gelene kadar burada bekleyeceğim diyerek kararlı bir duruş sergilemesi sonrası sonuç alması diğer annelerimize de çok büyük bir umut olmuş, evlat nöbetine her geçen gün yeni bir anne, yeni bir ailemiz katılmıştır.

Başlatılan bu onurlu mücadeleyi bir kez daha yürekten kutluyorum. Bizler Adıyaman'da olsak ta her zaman dualarımız annelerimizle oldu. Başlatılan evlat nöbeti 4'üncü yılına giriyor. Bizlerde kısmet oldu Diyarbakır'a geldik. Evladını kaybetmiş, evladını bekleyen annelerin acısını paylaşmak için bugün yanlarındayız. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Edindiğimiz bilgelere göre bugüne kadar 37 evladımız geri döndü. İnşallah diğer evlatlarımız da bir an evvel yuvalarına dönerler. Bir kez daha Diyarbakır annelerimizi onurlu duruşlarından dolayı tebrik ediyor, annelerimize destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.