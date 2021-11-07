Başkan Taş’tan Lütfü Türkkan’a sert tepki

Şehit yakınlarının milletin emaneti olduğunu ve yapılan küfrün emanete ihanet olduğunu dile getiren Başkan Taş; "Siyaset yapmak, siyasetçi olmak sabırlı olmak gerektirir. Yeri gelecek vatandaş seni övecek, yeri gelecek eleştirecek yeri gelecek tepki gösterecek. Bingöl ilimizde şehit yakınımızın İYİ Parti'nin HDP ile ilişkisini eleştirmesini hazmedemeyen İYİ Parti Grup Başkanvekili bir siyasetçiye, bir milletvekiline yakışmayacak bir üslup sergilemiştir. Milletin oyu ile milletvekili olacaksın, milletin temsilcisi olacaksın ama milletin eleştirisine dayanamayıp küfredeceksin. Bunun izah edilir bir yanı yoktur. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır. Kim olursa olsun, hangi partiden olursa aziz milletimiz böyle bir davranışı kabul edemez. Lütfü Türkan'a çağrımız öncelikle şehit yakınımızdan ve Türk milletinden özür dilemeli, İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener'den beklentimiz ise, bu şahsa parti nezdinde gerekeni yapmasıdır" dedi.