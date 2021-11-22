Başkan Tokur güven tazeledi

Türk Sağlık-Sen ilkeli, kararlı ve cesur sendikacılığın tek adresi olduğunu dile getiren Nejdet İrfan Tokur; "Biz, Hak aramada ilkeli, kararlı ve cesur sendikacılığın tek adresiyiz. Adalete, hakka, hukuka, kul hakkına ve evrensel insan haklarına saygıya inanıyor, tüm insanların bu değerleri sahiplenmesi için mücadeleyi önemle vurguluyoruz. Her alanda olduğu gibi, sendikacılıkta ahlakı savunuruz. Olaylara yaklaşım tarzımız, taşıdığımıza inandığımız ahlaki değerlerimizle asla çelişmez. Milli ve manevi değerlerimize sımsıkı bağlıyız. Bu değerlerin tartışılmasına asla izin vermeyiz. Bu ülkede ve bu coğrafyada yasayan, etnik kökeni ne olursa olsun tüm insanlara saygı ve hizmet, değişmez hedefimizdir. Anadolu coğrafyasında, yasama hakkımıza göz diken, güven içinde yasamamıza engel olan tüm unsurlara kökten karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu, Ulu Önder Atatürk'e, milli mücadele kahramanlarımıza saygı esastır. Tarihini saymayan, ecdadına değer vermeyen hiç kimseyle yolumuz kesişmez. Irkçı değiliz. Ayrılıkçı, bölücü̈ değiliz. Biz tek kelimeyle vatanseveriz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü esas alan Tek Millet, Tek Devlet, Tek Vatan, Tek Bayrak ve Tek Dil ülküsünü tavizsiz savunan tek sendikayız." dedi.

Yeniden kendisine teslim edilen bayrağı en iyi yere taşımak adına elinden geleni yapacağını ifade eden Başkan Tokur; "Genel kurulumuzda bir araya gelmemizde birlikte hep beraber sendikamız için çalışacağımız anlamını taşımaktadır. Bizim için esas olan da budur Çünkü başarının anahtarı burada gizlidir. Geride bıraktığımız dört yıl içerisinde şube yönetim kurulu üyelerimizden temsilcilerimize kadar yılmadan baskılara boyun eğmeden mücadele eden tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Hiçbirinizin hakkının asla ödenmeyeceğini de iyi biliyorum. Bugün seçimlerimizi yapacağız. Yarın ise tek bir işimiz var o da çalışmak. Hiç durmadan duraksamadan çalışacağız, yorulmak kelimesini lugatımızdan çıkaracağız. Olağan genel kurulumuzun öncelikle şubemize, teşkilatımıza ve üyelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.