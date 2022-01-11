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Giriş Tarihi: 11.1.2022 13:34 Son Güncelleme: 11.1.2022 13:36

Başkan Yavuz'dan HDP’li Semra Güzel'e sert tepki

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan Yavuz’dan HDP’li Semra Güzel’e sert tepki

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Güvenlik Güçlerin yürüttüğü operasyonda öldürülen terörist Volkan Bora ile HDP’nin Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in basına yansıyan fotoğraflarının iki sevgiliyi yansıtan durum olduğunu, ihanetin belgesi olduğunu söyledi.

Başkan Mehmet Yavuz resimlerin alçaklığın belgesidir. HDP ve PKK'nın iş birliğinin onaylanmış son hali olduğunu ifade etti. Resimler HDP'nin, PKK'nın ta kendisi olduğunu gösterdiğini savunan Yavuz; "Ha dağdaki silahlı PKK, ha meclisteki kravatlı HDP; Her ikisinin mensupları da haindir.

Daha dün Şanlıurfa'dan uğurladığımız üç şehidimizin olduğu bir ortamda bu kravatlı teröristlerin meclis çatısı altında vekil sıfatı ile bulunmasını, aziz milletimizin verdiği vergilerle maaş almalarını kabul etmiyoruz. Bu, ülkemize, Gazi Meclisimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına yapılmış ve yapılmakta olan en büyük saygısızlıktır. Şehit ve gazi aileleri olarak bu duruma seyirci kalmayacağız. Bu hainlerin meclisten yaka paça çıkarılıp yargıya teslim edilmelerini ve milletvekilliklerinin düşürülmesini derhal ve ivedilikle bekliyoruz. Hala 'Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır' diyenleri kınıyoruz, Allah'a havale ediyoruz. Kim HDP ve PKK'ya sempati duyuyorsa, onlarla ortak hareket ediyorsa bu ihanetin ortağıdır. Bu ihanetçiler direkt veya dolaylı olarak şehitlerimizin şehadetlerinin sorumlusudurlar" dedi.

Şehit aileleri 'HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yüce meclisten hemen ihraç edilmeli ve gereken cezayı da almalı' dediler.

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Başkan Yavuz'dan HDP’li Semra Güzel'e sert tepki
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