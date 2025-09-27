Başkan Zeyrek’in ölümünde yeni bilirkişi raporu: 6 yeni şüpheli hakkında dava açılacak

Manisa'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yeni bilirkişi raporu hazırlandı. Rapora göre olayla ilgili 6 kişi daha sorumlu tutuldu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı, iddianamenin hazırlanmasının ardından dava açılacağı öğrenildi. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran'da havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran'da hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Y.Ö., A.S., Z.M., M.Y.P., N.B. ve H.İ. gözaltına alındı. Y.Ö., A.S. ve M.Y.P. adli kontrolle serbest bırakılırken, Z.M, N.B. ve H.İ. "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi bilirkişi raporu hazırladı. Rapora göre, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde montajladığı iddia edilen tutuklu N.B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı taktığı öne sürülen H.İ. asli kusurlu sayıldı. Havuzun inşa işini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan diğer şüphelilerden Z.M. ise kusurlu bulunmayıp tahliye edildi. Havuzun yapımı ve sonrasında denetimi yerine getirmeyen 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, söz konusu kişilerin, denetim görevlerini ihmal ettikleri ve gerekli kontrolleri yapmadıklarına yer verildi.