Başkan Zorluoğlu proje çalışmalarını yerinde inceledi

Yapımları devam eden Ganita-Faroz ve Çömlekçi Kentsel Dönüşüm projelerini yerinde inceleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilgililerden detaylı bilgi aldı. Başkan Zorluoğlu'na incelemeleri sırasında TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Kent A.Ş. Genel Müdürü Emre Gülsever, Başkan Danışmanları Emre Akgün, Mehmet Karaoğlu ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

ÇÖMLEKÇİ PROJESİ SON İKİ BUÇUK YILDA İVME KAZANDI

Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi alanında açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, "Çok büyük bir kazanım olarak gördüğümüz bir proje. Şimdi geldiğimiz noktada uzunca süreden beri bu dönüşüm Trabzon'da bekleniyordu ve 2010'dan itibaren burası halkın şehrin gündeminde olan bir konuydu. Son iki buçuk yılda burası gerçek anlamda hız kazandı. Bunda şehrin dinamiklerinin bu işe verdiği özel önemin de payı var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın özel ilgisi, hemşehrimiz, TOKİ Başkanımız Ömer Bey'in özel destekleri ile burası son iki buçuk yılda çok büyük bir ivme kazanarak bugün artık inşaatı yüzde 25 seviyesine gelen bir büyük projeye dönüşmüş oldu. 1. etabı yüzde 25 seviyesine geldi. Nasip olursa 2022'nin sonuna kadar burası tamamlanmış olacak ve burada cadde boyunca 19 ticari dükkan, kot farkı ile beraber iki kademe halinde toplamda 130 adet çeşitli büyüklüklerde evle bir büyük alan oluşuyor.

57 MİLYON LİRA KAMULAŞTIRMA PARASI ÖDENDİ

2'nci etapla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, "2'nci etapta 5 hektarlık bir alan var. Biz bir taraftan buranın kamulaşma işlemlerini bitirdik, yıkımlarını tamamladık. Projesine destek verdik ve ihalesi yapıldı iş başladı ama diğer taraftan şehre daha yakın olan kısmında da çalışmalarımız süratle devam ediyor. 2'inci etapta da şu ana kadar 57 milyon lira kamulaştırma parası ödedik. Son bir ay içerisinde ve büyük oranda kamulaştırma meselesi çözüldü. Nasip olursa bu yılsonuna kadar tamamını bitirmek istiyoruz." dedi.

Ganita-Faroz projesiyle ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu projeler içerisinde beni en çok heyecanlandıran çalışma Ganita- Faroz Projesi'dir. Çalışmalarını yakından takip ettiğimiz bir projemiz. Burada bu tarihi Ganita koyu aynı şekilde muhafaza edilecek. Çalışma tamamlandığında buraya gerekli düzenleme yapılacak kumsal aynen ortaya çıkacak. Hiçbir ticari ünite yok. İnsanların gelip özgürce oturup Ganita'yı yaşayabilecekleri bir alan olarak düzenledik.Projede oturma alanları da olacak. Bu alan Faroz'a kadar 2.8 kilometre düzenlemeyi ihtiva ediyor. Devamında yine çok geniş sahil düzenlemeler, yeme içme mekanları, gençlere dönük önemli aktivasyon alanları, denize dik iskelelerle balık tutma imkanları olacak ve su alanında ışıklı su gösterisinin yapılacağı bir mekan oluşturuyoruz." açıklamasında bulundu.