Başkan Gültak, "Akdeniz Oyunları’nda bir tesis için bile yer göstermemişler, bu hainlik"

Akdeniz Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi'ni ziyaret ederek, spor adamlarıyla buluştu. "Biz gelmeden spor tesisi fakiri olan ilçenin kaderi bizle birlikte değişti" diyen Gültak, "Artık dünya şampiyonları, Avrupa derecesi alan sporcular çıkmaya başladı" dedi.

Sporun içinden gelen biri olduğunu belirten Başkan Gültak, Akdeniz'in kritik bir ilçe olduğunu ifade ederek Gültak, "Bana göre Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri. Çünkü burası liman şehri. Türkiye'nin en önemli limanı olduğu gibi aslında dünyanın da en önemli limanı bence. Süveyş kanalından çıktıktan sonra dünyadan gelen tüm gemilerin ilk uğrak noktası Mersin Limanı oluyor. Mersin hep liman şehri olmuştur. Fakat son 40-50 yıldır üst düzey yöneticilerinin biraz kötü yönetiminden kaynaklı liman, konutlarla, kaçak yapılarla bir şekilde baskılanmış. Ben dünyadaki birçok ülkeyi gezdim. Bir şehirde liman varsa zenginlik ve medeniyet vardır. Fakirlik olmaz. Bu limanın çok daha fonksiyonel, ön planda olması lazım. Ancak bizim yaptığımız uygulamalarla bu liman gittikçe genişliyor. O yüzden Akdeniz çok önemli. Çünkü limana direk hükmeden 2 belediye var, biri Akdeniz, diğer büyükşehir. Dolayısıyla vatanını, milletini, devletini sevsin, diğer tarafta siyasi görüşü, mezhebi, dini, dili ne olursa olsun hiç önemli değil hepsi bizim kardeşimizdir. Bu kadar kritik bir yeri devletle, milletle sorunu olan kişilerin yönetmesi demek sadece vatandaşa değil devlete sorun olması demektir. 2019 öncesi Amerikan filmlerinin aksiyon sahnelerini Akdeniz'den alıyorlardı. Her türlü olay mevcuttu. Bugün artık bunlar yok. Çünkü biz her kesin ve her kesimin belediye başkanı olduk. Akdeniz'de artık barış ve kardeşlik var" diye konuştu.

"Akdeniz Oyunları'nda bir tane tesis yapılmamış"

2013 yılında yapılan Akdeniz Oyunları'nda Akdeniz'e bir tane tesis yapılmadığına dikkat çeken Gültak, "Neden almamış biliyor musunuz? Dönemin başkanlarının, yöneticilerinin yerim yok demesi. Bu nedir biliyor musunuz, ihanettir. Ya hiçbir şey almıyorsan bir tane kapalı yüzme havuzu alsaydınız. Yer mi yok, Tırmıl'da var işte. Biz şu anda yapıyoruz. Akdeniz'in birçok arazisi var. Yok demişler kapatmışlar konuyu. Neden, sporun gelmesini istemiyorlardı. Çünkü spor demek birçok konudan uzaklaşmak demek. Eğitim demek, birçok konudan uzaklaşmak demek. Bunlar gelmesin ki sürekli aksiyon, kavga, kargaşa, huzursuzluk olsun. Biz gelmeden önce Akdeniz spor tesisi fakiriydi. Bizle birlikte ilçenin kaderi değişiyor. Çocuklar artık spora, eğitime yönelmeye başladı. Yazın 10 bin çocuk farklı dallarda spor yapıyor. Bin 700, bin 800 sporcu devamlı kulübümüze geliyor. Artık dünya şampiyonları, Avrupa dereceleri gelmeye başladı. Dolayısıyla Akdeniz'e sahip çıkacağız" dedi.