Başkanı kura belirledi

Oldukça çekişmeli geçen ve başkanlık için 4 adayın yarıştığı Kilis Berberler ve Kuaförler Odasının genel kurulu yapıldı. Genel kurulda Mehmet Maaşoğlu ile Ahmet Geloğlu 79'ar oy aldı. Bunun üzerine başkanı belirlemek için kura çekildi. Kurayı kazanan Maaşoğlu yeni başkan seçildi.

Oda başkanlığı için Sevgi İçer, Ahmet Geloğlu, Cengiz Savaş ve Mehmet Maaşoğlu yarıştı. Kilis Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde Divan Başkanlığı'na KESOB Başkanı Şevket Memiler seçildi.

Yapılan seçimde, Mehmet Maaşoğlu ile Ahmet Geloğlu 79'ar oy alırken, Sevgi İçer 38, Cengiz Savaş ise 27 oy aldı. Yüksek oy alan iki adayın oyları eşit olunca kura çekimi yapılarak başkan belirlendi. Yazı-tura sonucu kazanan Maaşoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Abidin Polat, Mehmet Bakar, Mehmet Demir, Barış Demiroğlu, Ökkeş Karaca, Mehmet Uğur Örs. Denetim Kurulu: Sümeyra Eryılmaz, Tuğba Çiloğlu, Cengiz Kın.