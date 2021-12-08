Başkan’ın ekmek resti

Süleymanpaşa’da 210 gram ekmek 2.5 liraya çıktı. Kararın komisyon sürecine müdahil edilmeyen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, vatandaşa yılbaşından sonra ucuz ekmek satmaya karar verdi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 210 gram ekmek fiyatının 2 buçuk liraya yükselmesi ve ekmek zammıyla ilgili yapılan komisyon sürecine belediyenin de alınmaması Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i harekete geçirdi. Başkan Yüksel, ekmek fiyatının yükselmesine karşılık, belediye olarak halka ucuz ekmek satmak için kolları sıvadıklarını ifade etti. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra yılbaşından itibaren Süleymanpaşa'nın birçok mahallesinde ucuz ekmek satılmaya başlanacak. Başkan Yüksel sanıldığının aksine ekmek zammına Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak izin vermediklerini bu yüzden de kendisinin komisyona alınmadığını belirtti. Yüksel, "Allah nasip ederse, birçok mahallemizin birçok noktasında Süleymanpaşa Belediyesinin ucuz ekmeğine vatandaşlarımız ulaşabilecekler. Hayırlı olsun" diye konuştu. İHA