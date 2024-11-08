Başkanın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U. (17), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olay, Muratpaşa'nın Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yakınları tarafından özel bir hastaneye götürlen E.U. ameliyata alındı.Haberi alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP ilçe yöneticileri, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada, toplantı için İstanbul'da bulunan Başkan Uysal'ın ilk uçakla Antalya'ya döndüğü belirtildi. E.U.'nun bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.