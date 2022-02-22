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Giriş Tarihi: 22.2.2022 17:01

Başkent merkezli fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

İHA
Başkent merkezli fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

Ankara’da emniyet personelince gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 8 ev ve 1 iş yerinin fuhuş evi olarak kullanıldığı, 22 kadının fuhuş yaptırılarak mağdur edildiği tespit edildi. Konu ile ilgili olarak toplamda 28 şahıs gözaltına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesi merkez olmak üzere, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği olarak yapılan çalışmalarda, fuhuş evi olarak faaliyet gösteren, yanında bulundurdukları bayanlara fuhuş yaptırarak rutin hale gelmiş olan gayrimeşru yaşantı içerisinde çıkar ve geçim sağlamayı meslek edinmiş kişilere yönelik olarak operasyon düzenlendi. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin eden şahısların işledikleri suçun deşifresine yönelik olarak yaklaşık üç ay süren çalışmalar neticesinde; toplam 28 şüpheli şahsın fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği, 8 ev ve 1 işyerinin fuhuş evi olarak kullanıldığı 22 kadının fuhuş yaptırılarak mağdur edildiği tespit edildi. Polatlı merkezli olmak üzere Ankara, Eskişehir ve Mersin illerinde 22 Şubat 2022 günü saat 07.00 sıralarında yapılan eşzamanlı operasyonda 28 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar haklarında tanzim edilecek soruşturma dosyası bittiğinde Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

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Başkent merkezli fuhuş operasyonu: 28 gözaltı
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