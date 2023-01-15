Başkent’te 5 kişiyi öldüren zanlı, Afganistan’da yakalandı

Ankara'da 10 Kasım 2022'de Altındağ ilçesinde bir evde yaşayan 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini evde bulmuştu. Olayla birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Afganistan yetkilileri tarafından olayın çözülmesi için özel ekip kuruldu. Olay yerindeki aramalarda, dizüstü bilgisayar ile 10 adet cep telefonu ele geçirildi.

Emniyet ekipleri, bölgede ne güvenlik kamerası varsa hepsini detaylıca inceledi ve HTS kayıtlarını da kontrol etti. Çalışmaların sonucunda ise, zanlının Mohammad Omar Yusufi (23) olduğu tespit edildi.Yusufi'nin cinayetleri işledikten sonra olay yerine yakın bir çorbacıya gittiği de belirlendi.



Yusufi'nin Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği öğrenilirken, söz konusu olay sonrasında İran üzerinden Afganistan'ın başkenti Kabil'e gittiği tespit edildi. Türk Polis Teşkilatı, Afganistan'da bulunan yetkililerle iletişime geçerek Yusufi'nin gidebileceği yerler ve kişiler konusundaki belirlemelerini paylaştı. Bu bilgiler ışığında takibe alınan zanlı Yusufi, Afganistan'ın Herat şehrinde gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Söz konusu cinayetlerin, para transferi nedeniyle işlendiği öğrenildi.