Ankara’da vahşet: Alacak-verecek kavgasında kan aktı!

Ankara'da alacak-verecek kavgası sebebiyle bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayan Sinan Bayat'ın (70) polis ekiplerince yakalandığı kombi dükkanında bir kişinin daha cesedi bulundu.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Kombi dükkanı işleten Sinan Bayat, iddiaya göre bir süre önce kendisini dolandıran Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile görüştü. Görüşme sırasında çıkan tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü. Bayat, yanındaki tabancayla Acar ve Çakmak'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Acar, olay yerinde hayatını kaybederken, Çakmak ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakmak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DALGA GEÇTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Bayat'ın Çankaya ilçesindeki iş yerinde olduğu tespit edilerek, adrese operasyon gerçekleştirildi. Kombi dükkanında, şüpheli Bayat'ın yanı sıra bir erkek cesedi daha bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bayat, cesedin arkadaşı Hicabi Çınar'a (61) ait olduğunu ve bir hafta önce öldürdüğünü itiraf etti. Bayat, ilk ifadesinde arkadaşı Çınar'ın dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçtiğini, bunun üzerine Çınar'ı öldürdüğünü belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.