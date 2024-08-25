Başkentte alt geçit ve caddeler suyla doldu

Ankara'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle alt geçitler, çok sayıda cadde ve sokak su altında kaldı, bazı ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı. Başkent'te dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Çankaya başta olmak üzere Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde yaşam durma noktasına geldi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı. Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin önündeki otobüs durağında mahsur kalan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ayrıca bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. DHA