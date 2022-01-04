Başkent’te dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri bahçesindeki saksılara gömmüş

20-25 KÖPEĞİ VAR

Tuğba Zümbül ise taksi ile hayvan beslemeye giderken şoförün 'burada yaşayan bir teyzenin 20-25 tane köpeği var' dediğini belirterek, "Bizde bunun üzerine, teyzemize yardımcı olmak için mama alıp evine geldik. Karşılaştığımız manzara çok kötüydü. Şimdi de teyze ve hayvanlara elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.