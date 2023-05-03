Haberler Yaşam Haberleri Başkentte dev uyuşturucu operasyonu: 662 milyonluk uyuşturucu gelirine el konuldu
Giriş Tarihi: 3.5.2023 09:13

Başkentte dev uyuşturucu operasyonu: 662 milyonluk uyuşturucu gelirine el konuldu

Ankara’da uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısı olan 598 şüpheliye 58 ayrı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 836 banka hesabı ve 38 kripto para hesabı incelenirken uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 662 milyon TL ele geçirildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Başkentte dev uyuşturucu operasyonu: 662 milyonluk uyuşturucu gelirine el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu madde ticareti yapma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin dev operasyon düzenlendi.

58 AYRI YAKALAMA İŞLEMİ

Soruşturma kapsamında yapılan teknik takip sonucunda uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısı olduğu değerlendirilen 598 şüpheli belirlendi. Yapılan çalışmaların arından bu güne kadar 58 ayrı yakalama işlemi gerçekleştirilerek, 203 şüpheliye adli işlem yapıldı.

662 MİLYON TL TESPİT EDİLDİ

Şüphelilere ait 836 banka hesabı ve 38 kripto para hesabının incelenerek sonucunda alınan MASAK raporu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen toplam 662 milyon TL tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 52 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi
Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi
CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu
Bunu da yaptılar! Diyanet İşleri Başkanı’nın oğlu olmadığı halde “Oğlu var” deyip “içki içiyor” dediler!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Avrupa'nın en büyük güneş santrali Karapınar GES açıldı: 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ve PKK'nın isteğine açık onay! CHP mitinginde 'Selo'ya özgürlük' sloganları
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK iltisaklılara 'işe geri dönüş' vaadi! 'Namus sözü' verip binlerce kişiyi işten attı: Yerlerine terör sevicileri geçirdi
Sizi kimin delirttiğini söyleyeyim mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentte dev uyuşturucu operasyonu: 662 milyonluk uyuşturucu gelirine el konuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA