Başkentte iki farklı suç çetesine eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Güneşler' isimli organize suç çetesinin il genelindeki eğlence mekanlarına zorla ortak olduklarını belirledi. Ekipler, 'Siteler' isimli başka bir suç örgütünün ise yine il genelindeki esnaflardan haraç aldıklarını tespit etti. Harekete geçen ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla aralarında çete elebaşlarının da olduğu 19 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 tabanca, 125 fişek, 2 tüfek, 1 balistik yelek, 71 uyuşturucu madde içeren hap, haksız kazançla elde edildiği değerlendirilen 55 bin lira, 60 şişe sahte içki ve 5 bin 500 kaçak sigara ele geçirildi.