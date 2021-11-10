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Giriş Tarihi: 10.11.2021 08:40 Son Güncelleme: 10.11.2021 09:00

Başkentte 'Karabağ Zaferi' konseri

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Başkentte ’Karabağ Zaferi’ konseri

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde Ankara'da 'Karabağ Zaferi' konseri gerçekleştirildi.

Başkent Ankara'da bulunan Azerbaycan Evi'nde gerçekleştirilen coşkulu konsere, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez ve birçok davetli katıldı.

Etkinliğin moderatörlüğünü de üstlenen Prof. Dr. Attar, burada yaptığı konuşmada, "Allah'a şükürler olsun ki bu güzel zaferi, bu kadar güzel bir şekilde can Azerbaycan'ın şanına, kahramanlığına yakışır bir şekilde anavatan Türkiye'de kutlama gibi, önemli ve ukdemiz olan yıllardır kalbimizde taşıdığımız bir arzumuz gerçekleşti" dedi.

Büyükelçi Mammadov, dünyanın farklı noktalarında bu zaferin yüzlerce etkinlikle kutlandığını söyledi. Türk kardeşlerinin savaşta olduğu gibi zaferde de kendileriyle beraber olduğunu belirten Mammadov, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Kaseinov, Türk halklarının tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu, Türk dünyasının ayrılmaz parçası, Azerbaycan'ın 2020'de yönetimi, ordusu ve halkı ile bütünleşerek, Türk dünyasının büyük desteğiyle bu şanlı zaferlere bir yenisini eklediğini söyledi.

Azerbaycan ordusunun 30 yıl Ermeni işgali altında kalan kadim Azerbaycan topraklarının azatlığı uğrunda yaptığı mücadelede düşmanı bozguna uğratarak topraklarını geri aldığını vurgulayan Kaseinov, "44 günlük vatan muharebesi süresince canları pahasına, topraklarımızı işgalden kurtararak bizlere zafer sevincini yaşattılar. Bu kutlu zaferi bizlere yaşatarak, vatan toprakları uğrunda şehit olan bütün kardeşlerime Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyor, önlerinde saygıyla baş eğiyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından konser verildi. Davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.

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Başkentte 'Karabağ Zaferi' konseri
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