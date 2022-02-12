Başkentte organize suç çetesine operasyon: 4’ü tutuklu 16 gözaltı





OPERASYONUN DEVAMINDA 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Örgütün diğer üyelerini yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 17 farklı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. Zanlıların ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise, 155 adet extasy hap, bin 419 adet sentetik ecza, 130 gr eroin, 115.5 gr pc, 25 gr bonzai, 40 gr esrar, 60 gr metamfetamin, 4 adet tabanca ve 94 adet fişek ele geçirildi.



