Başkent’te şüpheli ortalığı birbirine kattı! Polis ekiplerinin aracını çaldı, bir polis memurunu yaraladı

BİR POLİS MEMURUNU LEYVE İLE YARALADI

Şüpheli ise kaçırılan ekip aracıyla Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde beklemeye başladı. Polis ekip aracının bularak kontrol etmeye başladığı sırada şüpheli levye ile saldırarak yaya olarak kaçtı. Saldırma sonucunda 1 polis hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı polise yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti.