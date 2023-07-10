Başkent’te terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 22 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik çalışma yürüttü. DEAŞ mensupları ile irtibatlı oldukları saptanan ve bir kısmının geçmişte çatışma bölgesinde yer aldığı belirlenen yabancı uyruklu 27 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.