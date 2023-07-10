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Giriş Tarihi: 10.7.2023 10:37

Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 22 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Başkent’te terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 22 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik çalışma yürüttü. DEAŞ mensupları ile irtibatlı oldukları saptanan ve bir kısmının geçmişte çatışma bölgesinde yer aldığı belirlenen yabancı uyruklu 27 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

22 GÖZALTI

Eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli, gözaltına alındı. Firarileri yakalama çalışmasının sürdüğü belirtilirken; şüphelilerin, sorgularının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 22 gözaltı
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