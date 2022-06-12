Başkentte yine aynı manzara

Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı korku filmlerini aratmadı.Başkent'te salı gününden itibaren devam eden sağanak hayatı felç etti. Geçen salı ve çarşamba günleri etkili olan yağışlar sırasında sokaklar göle dönmüştü. Bazı dükkân ve işyerlerini su basarken, araçlar suya gömülmüş, sel sularında mahsur kalan vatandaşlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarılmıştı. Kentte dün de benzer manzaralar yaşandı.Aniden bastıran yağmur ve fırtınada algeçitler sular altında kalırken, trafik de kilitlendi. Bir rehabilitasyon merkezinde servis şoförlüğü yapan İlkay Yiğit (27), Tatlar Deresi'nde sel sularına kapıldı. Yiğit'in cansız bedeni dere kenarında ağaç dalları arasında bulundu.İlkay Yiğit'in CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlkay Yiğit için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında "Sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.Balgat Çetin Emeç Bulvarı'nda ise rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Bir araç mahsur kalırken, ekipler kurtarmak için seferber oldu. Yolun trafiğe kapanmasının ardından araçlar farklı güzergâhlara yönlendirildi. Bazı bölgelerde ağaçlar kökünden söküldü. Şehrin birçok noktasında çatılar uçtu. Sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden biri Çankaya oldu. Yağmur suları, Kırkkonaklar semtinde bulunan vadiyi adeta nehre dönüştürdü.Keçiören, Sincan, Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde de sağanağın etkisinin devam ettiği öğrenildi.İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'ya kısa sürede metrekareye 20 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Çataklı, itfaiye ve AFAD'a toplam bin 537 ihbar yapıldığını, mahsur kalan 3 çocuğun kurtarıldığını, Altındağ Tatlar'da ise 1 vatandaş için kayıp ihbarı yapıldığını bildirdi.Vatandaşlar selle boğuşurken, felakete hiç bir hazırlık yapmayan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara'yı bıraktı, Eskişehir'de CHP'li büyükşehir belediye başkanları buluşmasına katıldı. Yavaş'ın şehirde olmaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Vatandaşlar "Ankara'yı sel götürüyor, vatandaş başkanını arıyor. O Eskişehir'den çıkıyor, bravo'' ifadeleriyle tepki gösterdi.