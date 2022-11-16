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Giriş Tarihi: 16.11.2022 19:17

Başkentteki asayiş uygulamasında yakalanan 1977 kişiden 315'i tutuklandı

Ankara'daki asayiş uygulamasında yakalanan 1977 kişiden 315'i cezaevine gönderildi.

AA
Başkentteki asayiş uygulamasında yakalanan 1977 kişiden 315’i tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 27 Ekim-10 Kasım arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulamada 620 bin 537 Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması neticesinde 1977 kişi yakalandı. Bu kişilerden 315'i adli makamlarca tutuklandı.

Söz konusu altı ilçede 308 bin 837 araç kontrol edilirken, 10 çalıntı araç bulundu. 100 motosiklet ve 51 modifiyeli araca 2918 Sayılı Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 3 bin 444 kişiye ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Uygulamada ayrıca, 40 bin 276 kaçak sigara, 23 kurusıkı tabanca, 54 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatlı tabanca, 933 fişek, 20 belgesiz av tüfeği, 2 belgeli av tüfeği ile 100 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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Başkentteki asayiş uygulamasında yakalanan 1977 kişiden 315'i tutuklandı
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