BASKETBOLDA DERBİ MAÇI! Galatasaray MCT - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

16.10.2025

Potada derbi heyecanı yaşanıyor! Galatasaray MCT ile Fenerbahçe Beko arasındaki Basketbol Süper Lig mücadelesi bu hafta İstanbul’da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Takımların form durumları ve maç öncesi bilinmesi gerekenler araştırmalara konu olmuş durumda. Peki; Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin dikkat çekici derbilerinden biri bu hafta Galatasaray MCT ve Fenerbahçe Beko arasında gerçekleşecek. Bu zorlu karşılaşmada kim galip gelecek merak konusu. Süper Lig 4. hafta mücadelesinde nefesler tutuldu. İşte, Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçı hakkında detaylı bilgi:

GALATASARAY MCT - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Süper Lig 4. hafta karşılaşmaları arasında yer alan Galatasaray MCT Technic Fenerbahçe Beko karşılaşması 19 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Maç saat 15.30'da başlayacak.

GALATASARAY MCT - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak. Maçın biletleri ise 17 Ekim Perşembe günü tekli olarak satışa sunulacak.

Fenerbahçe Beko Süper Lig son maçında Karşıyaka karşısında 87-73 skorla galibiyet alırken EuroLeague'de Dubai Basketbol karşısında 93-69 kaybetti. Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Avrupa'da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray MCT Süper Lig son maçında Petkim Spor karşısında 80-75 skorla galibiyet aldı. BCL kupasında ise Trieste ile karşılaşan 90-91 skorla kazandı.

