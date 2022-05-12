Baskın yapılan depoda çalıntı motorlar bulundu

Oto masası ekipleri çalıntı elektrikli bisikletlerle ilgili S.G. (20), R.T.(19) ve M.D.(30) adlı kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerden S.G.'nin daha önceden 6 kez, R.T.'nin ise 8 kez poliste suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.