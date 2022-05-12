Baskın yapılan depoda çalıntı motorlar bulundu

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde son zamanlarda elektrikli bisikletlerinin çalındığını söyleyerek şikayetçi olanların sayısının artması üzerine polis soruşturma açtı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ve Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalıntı bisikletlerin satıldığını değerlendirdikleri iş yeri ve depoya baskın yaptı. Operasyonda denetlenen iş yerlerinde çalındıktan sonra satılmayı bekleyen 10 tane elektrikli bisiklet ele geçirildi.
Oto masası ekipleri çalıntı elektrikli bisikletlerle ilgili S.G. (20), R.T.(19) ve M.D.(30) adlı kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerden S.G.'nin daha önceden 6 kez, R.T.'nin ise 8 kez poliste suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.