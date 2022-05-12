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Giriş Tarihi: 12.5.2022 10:24

Baskın yapılan depoda çalıntı motorlar bulundu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Baskın yapılan depoda çalıntı motorlar bulundu

İstanbul’da çalınan elektrikli bisikletlerin bulunmadı için çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir depoya yaptıkları baskında 10 motosikleti bulup sahibine teslim etti. Olaylarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde son zamanlarda elektrikli bisikletlerinin çalındığını söyleyerek şikayetçi olanların sayısının artması üzerine polis soruşturma açtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ve Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalıntı bisikletlerin satıldığını değerlendirdikleri iş yeri ve depoya baskın yaptı. Operasyonda denetlenen iş yerlerinde çalındıktan sonra satılmayı bekleyen 10 tane elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Ayrıca çalıntı olabileceği değerlendirilen seri numaraları silinmiş 18 elektrikli bisiklette inceleme altına alındı.

Oto masası ekipleri çalıntı elektrikli bisikletlerle ilgili S.G. (20), R.T.(19) ve M.D.(30) adlı kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerden S.G.'nin daha önceden 6 kez, R.T.'nin ise 8 kez poliste suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

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Baskın yapılan depoda çalıntı motorlar bulundu
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