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Giriş Tarihi: 1.3.2023 10:46 Son Güncelleme: 1.3.2023 11:10

Baskın yapılan depodan 10 ton sahte deterjan çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Körfez İlçesinde baskın yapılan bir depodan 10 ton sahte deterjan ve temizlik malzemeleri ele geçirildi.

ABBAS ÇAKAR
Baskın yapılan depodan 10 ton sahte deterjan çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez İlçesinde bir depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı yönünde duyumlar aldı. Almış olduğu duyumlar üzerine harekete geçen ve çalışma başlatan emniyet güçleri, yapmış oldukları takip sonucu önceki gün operasyon için düğmeye bastı.

Körfez İlçesi Kuzey Mahallesinde bulunan depoya polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, deterjan ve temizlik ürünlerinin üretiminde kullanılan katı ve sıvı halde yaklaşık 10 ton deterjan, temizlik malzemesi ve ham maddesi, farklı markalara ait ambalajlar ve paketleme için kullanılan makinalar ele geçirildi. Depo sahibi M.T ise gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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Baskın yapılan depodan 10 ton sahte deterjan çıktı
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