Baskında ele geçirilen tıbbi ürünlerinin tamamının öldürücü olduğu ortaya çıktı

KOM ekipleri Muratpaşa ilçesinde bulunan bir adreste sigara üretimi için makine kurulduğu ve makaronlara tütün basımı yapılarak sigara üretimi yapıldığı bilgisi edinilmesi üzerine adreste yapılan aramada 45 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 27 bin 260 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 66 paket sigara sarma kağıdı, 37 paket nargile tütünü, 105 paket TAPDK bandrölü, 2 adet sigara basma makenesi ele geçirdi.

KEMER'DE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Kemer İlçesinde faaliyet gösteren bir işyerinde gümrük kaçağı sigara satıldığı bilgisi edinilmesi üzerine işyerinde yapılan aramada bin 378paket gümrük kaçağı sigara,19 bin 599 adet sigara sarma kağıdı, 526 adet elektronik sigara likiti,452 adet cinsel içerikli hap, 148 adet elektronik sigara, 21 adet puro ele geçirdi. Olaylarla ilgili 6 kişi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Uzmanlar cinsel içerikli hapın kalp krizini tetiklediğini ve ölümcül olmasına dikkat çekti.