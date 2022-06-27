Başkomiser Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Yeni Atanan Başkomiser Maaşları Ne Kadar?

Başkomiser, yapılanları üstlerine rapor ederek görevlerini çeşitli alanlarda icra ediyor. Karakollarda ya da şubelerde de amir olarak görev yapan başkomiserlerin, yetki alanları da oldukça geniştir. Peki, başkomiser maaşı 2022 yılı içerisinde ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük yeni atanan başkomiser maaşları ne kadar? Konu ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizin için derledik. Gerekli tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Başkomiser Maaşı Ne Kadar?

Yapılan son düzenlemelere göre, komiser pozisyonuna yeni atananların maaşı 8 bin 936 TL oldu. Başkomiser maaşları ise 11 bin 121 TL'ye yükseldi. Komiserlik alanında çeşitli kademeler bulunuyor. Komiser ve başkomiser maaşları arasında değişiklikler gözlemlenebiliyor.

Emekli Başkomiser Maaşı Ne Kadar?

Başkomiserlerin yetkileri, görev yaptığı kurumlara göre değişiyor. Emekli olduktan sonra ise emekli başkomiser olarak anılıyorlar.

Yapılan son düzenlemelerden emekliler de olumlu yönden etkilendi. Emekli başkomiser maaş olarak ise 5 bin 283 TL maaş alıyor.