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Giriş Tarihi: 15.12.2022 12:55 Son Güncelleme: 15.12.2022 12:55

Başkonsolosun eşi alkollü kaza yaptı… 242 promil alkol çıktı…

İstanbul Amerikan Başkonsolosu Julie A.Eadeh’in eşi Mounir Elkhamri, Şişli’de alkollü araç kullanırken kaza yaptı. Bir kişi yaralandı. Mounir Elkhamri’de 240 promil alkol tespit edildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Başkonsolosun eşi alkollü kaza yaptı… 242 promil alkol çıktı…

İstanbul Amerikan Başkonsolosu Julie A.Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, İstanbul'da alkollü trafik kazasına karıştı. Kaza, İstanbul'un Şişli İlçesi'ndeki Cevahir AVM'nin önünde dün gece sabaha karşı saat 05.40 sıralarında yaşandı.

Konsolosluğa ait aracı kullanan Mounir Elkhamri seyir halindeki bir araca arkadan çarptı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Mounir Elkhamri'ye hemen alkol testi yaptı. Mounir Elkhamri'de 240 promil alkol tespit edildi. İddialara göre kazayı tek başına yapan Mounir Elkhamri "Benim diplomatik dokunulmazlığım var" diyerek olay yerini yürüyerek terk etti.

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Başkonsolosun eşi alkollü kaza yaptı… 242 promil alkol çıktı…
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