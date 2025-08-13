Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sevgili oldukları öğrenilen 2 kişi, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi 5326 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler girdikleri evde Berk Köse (31) ile Ezgi El (28) adlı 2 kişiyi, başlarından vurulmuş halde buldu. Sevgili oldukları öğrenilen çiftin sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve çevresinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Yapılan ilk incelemelere göre Berk Köse'nin önce sevgilisini başından vurduğu, ardından kendi canına kıydığı belirlendi. Cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.