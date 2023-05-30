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Giriş Tarihi: 31.5.2023

Başlık parası kavgası kardeş katili yaptı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Başlık parası kavgası kardeş katili yaptı
İstanbul Esenyurt'ta en küçük kardeşlerini evlendirmek isteyen Hasan Şirip (29) ve Selami Şirip (38), memleketleri Ağrı'dan bir aile ile görüşerek kızlarını istedi. Ailenin başlık parası istemesi üzerine Selami Şirip, ortanca kardeşi Hasan'ı arayarak başlık parası için para toplamaları gerektiğini söyledi. Hasan Şirip'in 'Param yok' cevabı verdiği Selami Şirip, 'Madem paranız yoktu neden beni aracı ettiniz' diyerek tepki gösterdi.
Telefonda tartışan kardeşler bir araya gelince kavga büyüdü. İddiaya göre; Selami Şirip, kardeşine bıçakla saldırdı. Hasan Şirip de yanında getirdiği tabancayla ağabeyine 10 el ateş etti. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan ağabey, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kaçmaya çalışan kardeşi yakalanarak gözaltına alındı.

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Başlık parası kavgası kardeş katili yaptı
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