Başmakçı’daki cinayet 18 gün sonra çözüldü: Jandarma zanlıyı mağarada yakaladı

Olay, geçtiğimiz ay Başmakçı ilçesine bağlı Aşağı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Recep T. ile Y.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sırasında Recep T., yanında bulundurduğu tüfekle Y.E.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen ağır yaralanan Y.E., olay yerinde hayatını kaybetti.

18 GÜNLÜK FİRAR SON BULDU

Kanlı olayın ardından bölgeden kaçan Recep T., uzun süre izini kaybettirdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olayın aydınlatılması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu zanlının Akpınar köyü yakınlarındaki dağlık alanda saklandığı belirlendi.

BÖLGE HALKI RAHAT NEFES ALDI

Düzenlenen operasyonla Recep T., gizlendiği mağarada kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından mahallede büyük tedirginlik yaşayan vatandaşlar, zanlının yakalanmasıyla rahat bir nefes aldı. Jandarmanın titiz çalışması bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.