Başörtülü hakimi reddeden avukatın yargılanmasına devam edildi

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Demirdiş katılmadı. Mahkeme başkanı bu celsede tanıkların dinleneceğini bildirdi. Tanık Fatih K. duruşma sırasında salonda olduğunu ve duruşmanın olağan akışının devam ettiğini ifade etti. Fatih K., avukat Demirdiş'in mahkeme heyetinden söz isteyerek "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum." beyanında bulunduğunu söyledi. Demirdiş'in beyanının ardından reddihakim talebinde bulunduğunu dile getiren tanık Fatih K, mahkeme tarafından avukat Demirdiş'e gerekçesini sunması için süre verildiğini ifade etti.

Tanık olarak dinlenilen avukat Yunus Y. ise dosyanın iki sanıklı olduğunu, kendisinin diğer sanık avukatı olduğunu söylerek, Avukat Demirdiş'in söz alarak reddihakim talebinde bulunduğunu tekrar etti. Avukat Yunus Y., "Demirdiş,in heyette başörtülü mahkeme başkanı ve üye hakimi olduğundan, bu kişilerin dini hassasiyetlerden dolayı tarafsız olamayacaklarını dile getirdi. Bende görüşün hukuka uygun olmadığını ve bunun dosyaya engel teşkil etmeyeceğini düşündüğümden avukat beyi uyardım ve işleme devam edilmesini talep ettim." dedi. Mahkeme heyeti, beyanların ardından duruşmayı 7 Ocak'a erteledi.