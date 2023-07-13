Başörtülü stajyeri kabul etmeyen okul yetkilisi hakim karşısına çıktı! Suçlamaları reddetti

Kağıthane'de bulunan bir koleje 21 Eylül 2022'de staj yapması için yönlendirilen başörtülü 22 yaşındaki öğrenci Nezaket Akbulut'u, okulun yönetmeliğini ve kuralları gerekçe göstererek başörtüsünü çıkarmadığı takdirde alamayacaklarını söylediği iddia edilen kolej yetkilisi Özlem Öztoprak hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.
HAKİM KARŞISINDA
İddianamede Şüpheli Özlem Öztoprak'ın 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Özlem Öztoprak katıldı. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada sanık savunmasını gerçekleştirdi. Öztoprak, o dönem kolejin ilkokul müdürü olarak görev yaptığını belirterek ''Şikayetçi Nezaket ve arkadaşı okulumuzda staj yapmak istemişler. Staj işleriyle ben ilgilenmiyordum. Anaokulu müdürümüz Sakine hanım onları karşıladı. Sakine hanım yoğun olduğu için benim ilgilenmemi istedi. Şikayetçi ve arkadaşına belgeleri olup olmadığını sordum'' dedi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Savunmasına ''Üniversiteler bize stajyerler gönderileceği bilgisini verir öncesinde, ancak gelen herhangi bir e-posta ya da belge yoktu. Bunun üzerine staj işlemlerine burada başlamayacaklarını söyledim. Şikayetçi bu duruma sinirlendi. 'Ben de burada staj yapmak istemiyorum' diyerek arkadaşıyla çıktı. Beş dakika sonra tekrar görüşmek istediğini söyledi. Bana bu konuyla ilgili kimle görüşebilirim' dedi. Ben de bunu genel müdürümüz Buket Hanım ile görüşebileceğini söyledim. Bana 'Burada staj yapmak istiyordum, neden böyle oldu?' dedi. Buket hanıma sorun dedim. Telefon numarasını aldım Buket hanımın ulaşması için. Daha sonra ayrıldı aynı gün hakkımda asılsız iddialarla suç duyurusunda bulundu. Adliyeden çıkınca basın açıklaması yapmış. Fail ben görünüyorum ama asıl mağdur benim. Kamuoyu baskısı sebebiyle okuldan istifaya zorlandım ve ertesi gün istifa ettim. Başörtüsü kılık kıyafet nedeniyle bir şey konuşulmadı. Başörtüsü nedeniyle staj yapılamayacağına dair bir şey söylemedim" dedi.
BERAATINI TALEP ETTİ
Haksız yere suçlandığını iddia eden Özlem Öztoprak, okulda başka başörtülü çalışanlar da olduğunu belirterek beraatını talep etti. Sanık avukatı da şikayetçinin okula staj evraklarının gelip gelmediğinin sorulmasını ve tanıkların dinlenmesini talep etti. Aile Bakanlığı avukatı ise "Şikayetçi ile sanık arasında bir husumet söz konusu değil. Sanığın eylemleri psikolojik ve ekonomik şiddet kapsamındadır. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep ederim" dedi. Mahkeme, şikayetçinin arkadaşı ve okul çalışanlarının tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.