Başörtülü stajyeri kabul etmeyen okul yetkilisi hakim karşısına çıktı! Suçlamaları reddetti

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savunmasına ''Üniversiteler bize stajyerler gönderileceği bilgisini verir öncesinde, ancak gelen herhangi bir e-posta ya da belge yoktu. Bunun üzerine staj işlemlerine burada başlamayacaklarını söyledim. Şikayetçi bu duruma sinirlendi. 'Ben de burada staj yapmak istemiyorum' diyerek arkadaşıyla çıktı. Beş dakika sonra tekrar görüşmek istediğini söyledi. Bana bu konuyla ilgili kimle görüşebilirim' dedi. Ben de bunu genel müdürümüz Buket Hanım ile görüşebileceğini söyledim. Bana 'Burada staj yapmak istiyordum, neden böyle oldu?' dedi. Buket hanıma sorun dedim. Telefon numarasını aldım Buket hanımın ulaşması için. Daha sonra ayrıldı aynı gün hakkımda asılsız iddialarla suç duyurusunda bulundu. Adliyeden çıkınca basın açıklaması yapmış. Fail ben görünüyorum ama asıl mağdur benim. Kamuoyu baskısı sebebiyle okuldan istifaya zorlandım ve ertesi gün istifa ettim. Başörtüsü kılık kıyafet nedeniyle bir şey konuşulmadı. Başörtüsü nedeniyle staj yapılamayacağına dair bir şey söylemedim" dedi.