Haberler Yaşam Haberleri Başrahip Tatul Anuşyan son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 18.11.2021 17:10 Son Güncelleme: 18.11.2021 17:15

Başrahip Tatul Anuşyan son yolculuğuna uğurlandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Başrahip Tatul Anuşyan son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden İstanbul'da hayatını kaybeden Başrahip Tatul Anuşyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Anuşyan Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'ndeki cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

Tedavi gördüğü Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 14 Kasım'da 55 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan için düzenlenen cenaze töreni Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde saat 10.00'da başladı. Çan sesinin ardından başlayan törende Anuşyan için dua edildi.Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Kurul Başkanlığı görevini de yürüten Başrahip Tatul Anuşyan için uğurlama mesajı okundu. Anuşyan'ın cenazesi, yapılan uğurlama töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda patriklik bölümüne defnedildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Yüzer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Aksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Anuşyan için düzenlenen cenaze törenine katılarak, Ermeni Cemaati'ne taziyelerini ilettiler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Vitor Pereira'nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe'de 5 aylık macera sona erecek...
Son Dakika: Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını duyurdu: Faiz kararı sonrası dikkat çeken mesajlar!
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalar o saate kilitlendi
SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
Koronavirüs pozitif vakalarda yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı açıkladı!
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
SON DAKİKA | Döviz alım-satımı ile ilgili yeni karar geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA: Play-off sonrası dikkat çeken Şenol Güneş sözleri! "Fatih Terim derbiyi kaybederse..."
A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları devam ediyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
ARKADAŞINA GÖNDER
Başrahip Tatul Anuşyan son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA