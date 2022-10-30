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Giriş Tarihi: 31.10.2022

Başsavcı tahlisiye ekibini dinledi

Başsavcı tahlisiye ekibini dinledi
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği 6 savcının başlattığı soruşturma çerçevesinde bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Baro Başkanı Ferhat Parlatır, bilirkişi heyeti ve patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin avukatları, facia sonrası ocağa giren tahlisiye ekibini dinleyerek bilgilerine başvurdu. Plan ve sinyal odasında teknik cihazları da inceleyen heyet, yaklaşık 3.5 saat süren incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

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Başsavcı tahlisiye ekibini dinledi
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