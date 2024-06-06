Başsavcıdan elleri olmayan Rabia’yı sevindiren harekat

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, doğuştan elleri olmayan Cumhuriyet Ortaokulu 7'inci Sınıftı okuyan Rabia Şanci'nin hukukçu olmak isteğini duyunca kendisini adalet sarayın ağırladı. Kantar, makamında ağırladığı Rabia, kadın hakim ve savcılarla bir araya geldi.

Daha sonra kendi cübbesini giydirdiği küçük Rabia'yı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna götüren Kantar, burada da görülmekte olan bir duruşmayı canlı takip etmesini sağladı. Duruşmanın ardından Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Karlı'nın koltuğuna oturan küçük Rabia, bura da hakim cübbesi giyerek Ağır Ceza Mahkemesi heyetiyle tanıştı.

Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, çok kıymetli bir misafir ağırladıklarını söyledi. Doğuştan elleri olmayan 13 yaşındaki Rabia Şanci'nin hukukçu olma istediğini duyduğunu ifade eden Hüseyin Kantar, "Biz de hem adliyemizi gezdirmek, hem de buradaki işleyişi göstermek için Rabia kızımızla birlikte adliyemizde gezi planladık. Ona rol model olabilecek kıymetli kadın hakimlerimiz ve savcılarımız ona rehberlik ettiler, sorularını cevaplandırdılar. Az önce de cübbe giyerek adliyeyi gezdik, duruşmayı izledik. Hatta canlı olarak bir hükme de şahit olduk. Gözlerindeki mutluluğu hep beraber görmüş olduk" dedi.

Rabia'nın ileride yetkin bir hukukçu olacağını dile getiren Kantar şöyle konuştu, "Umarım kendisini ilerleyen zamanlarda yetkin bir hukukçu olarak, iyi bir avukat, hakim veya cumhuriyet savcısı olarak görebiliriz. Bunun için de kendisine naçizane tavsiyelerimizi söyledik. İnşallah ilerleyen zamanlarda onu çok daha iyi yerlerde göreceğimizi de ümit ediyorum."

"ADLİYEYİ GÖRMEK HAYALİMDİ"

Mutluluğu gözlerinden okunan Rabia Şanci ise, hayalinin cübbe giymek olduğunu ve bugün bu hayaline kavuştuğunu söyledi. Başsavcının kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade eden Şanci, "Avukatlığı çok seviyorum, şimdi savcılığı da çok sevdim. Başsavcımız benimle çok ilgilendi. Kendisine teşekkür ediyorum. Duruşma izledim, duruşma salonunda oturdum. Çok güzel bir duyguydu. Hayalimi gerçekleştirdiği için sayın savcımıza teşekkür ederim" diye konuştu.