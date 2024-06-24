Başsavcı’dan hayat kurtaran müdahale! Boğulmak üzere olan avukatı Heimlich manevrasıyla kurtardı

Orhangazi ilçesinde görevli İcra Başmüdürü Muhammed Fatih Kaya ve Müdür yardımcısı Taha Selman Bingöl'ün tayini çıktı. Arkadaşları, 2 memurun tayini ile ilgili veda yemeği düzenledi. Yemeğe, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül ve çok sayıda Avukat ile Memurlar katıldı. İlerleyen saatlerde yemekte bulunan Avukat Güner Elçin, nefes borusuna yemek kaçması sonucu nefessiz kalarak fenalaştı.

Panik anlarının yaşandığı anlarda Başsavcı Enis Tekgül, hızla olaya müdahale etti. Nefesi kesilen Avukata Heimlich manevrası uyguladı. Hayat kurtaran müdahale anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Avukat Güner Elçin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.