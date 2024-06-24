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Giriş Tarihi: 24.6.2024 13:22 Son Güncelleme: 24.6.2024 13:27

Başsavcı’dan hayat kurtaran müdahale! Boğulmak üzere olan avukatı Heimlich manevrasıyla kurtardı

Bursa’da iki memur arkadaşının tayin yemeğine katılan 79 yaşındaki Avukat Güner Elçin, nefes borusuna kaçan yemek nedeniyle fenalaştı. Elçin’in imdadına, aynı yemeğe katılan Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül yetişti. Başsavcı Tekgül, Heimlich manevrasıyla avukatı hayata döndürdü.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Başsavcı’dan hayat kurtaran müdahale! Boğulmak üzere olan avukatı Heimlich manevrasıyla kurtardı

Orhangazi ilçesinde görevli İcra Başmüdürü Muhammed Fatih Kaya ve Müdür yardımcısı Taha Selman Bingöl'ün tayini çıktı. Arkadaşları, 2 memurun tayini ile ilgili veda yemeği düzenledi. Yemeğe, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül ve çok sayıda Avukat ile Memurlar katıldı. İlerleyen saatlerde yemekte bulunan Avukat Güner Elçin, nefes borusuna yemek kaçması sonucu nefessiz kalarak fenalaştı.

Panik anlarının yaşandığı anlarda Başsavcı Enis Tekgül, hızla olaya müdahale etti. Nefesi kesilen Avukata Heimlich manevrası uyguladı. Hayat kurtaran müdahale anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Avukat Güner Elçin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Başsavcı’dan hayat kurtaran müdahale! Boğulmak üzere olan avukatı Heimlich manevrasıyla kurtardı
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