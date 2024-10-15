Başsavcılık düğmeye bastı: 18 zehir taciri tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz cuma günü uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
18'İ DE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan O.D., H.K., U.K., M.S., Z.D., H.Ç., A.Ç., G.U., Ş.S., U.A., M.C.Ş., suça sürüklenen çocuk B.T., E.K., E.Y., F.B., S.E., Y.E. ve S.Ö. sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.