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Giriş Tarihi: 15.10.2024 14:09 Son Güncelleme: 15.10.2024 14:18

Başsavcılık düğmeye bastı: 18 zehir taciri tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eşzamanlı operasyonlarda 18 şüpheli zehir taciri tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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Başsavcılık düğmeye bastı: 18 zehir taciri tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz cuma günü uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

18'İ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan O.D., H.K., U.K., M.S., Z.D., H.Ç., A.Ç., G.U., Ş.S., U.A., M.C.Ş., suça sürüklenen çocuk B.T., E.K., E.Y., F.B., S.E., Y.E. ve S.Ö. sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Başsavcılık düğmeye bastı: 18 zehir taciri tutuklandı
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