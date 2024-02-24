Başsavcılık düğmeye bastı! 5 milyonluk vurgun yapan sahte reçete çetesi çökertildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar ile bazı eczacıların, eski bir eczacı kalfasının organizesinde hareket ederek, herhangi bir tahlil, tetkik yapılmadan maddi değeri yüksek ilaçları usulsüz olarak reçete ettikleri tespit edildi. Bu kapsamda hesap hareketleri, HTS kayıtları, kargo bilgileri ve müfettiş raporu incelendi. Yasadışı ilaçların seri numaraları ile suç çetesinin Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nden sahte reçete yöntemiyle piyasaya sürdüğü yasadışı ilaç numaralarının aynı olduğu ve adına reçete yazılan hastaların reçete günü hastane civarında bulunmadığı da belirlendi. Adına sahte reçete düzenlenen mağdur vatandaşların, herhangi bir devlet hastanesinde muayene olmadıkları, kendi adlarına yazılan ilaçları alıp kullanmadıkları ve yapılan işlemlerin bilgileri dışında yapıldığı öğrenildi. Öte yandan eczacı kalfasının, TC kimlik numaraları yazan listeyle şüpheli bir doktorun sekreterinin yanına gelerek sahte ilaç yazma işlemi yaptırdığına dair kamera kayıtları da ele geçirildi. Sahte reçetelerin SGK Başkanlığı'na fatura edilerek 5 milyon kamu zararı oluşturulduğu saptandı.

2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Şubat günü İstanbul ve Düzce'de şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araçlar ile yasadışı ilaç ticareti yapılan eczanelerde adli arama ve el koyma yapılmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 40 şüphelinin tespit edildiği soruşturma kapsamında 39 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheli dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak ve vermek, resmi belgede sahtecilik ve örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık suçlarından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aralarında doktor, eczacı kalfası, ilaç mümessili ve pazarlamacıların bulunduğu şüphelilerden Y.E.K., Z.Ç., O.T., K.U., C.M., A.K., M.C.T., E.B., M.K., E.Ş.Ö., E.Y., S.S., M.Ç., S.İ., B.Ü., Y.E.K., Ö.D. ve T.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler T.G., K.Ö., O.Ç., T.T., G.Ç., M.D., E.S., S.Ö., E.A., B.G., B.Ç., M.S., E.C.Ç., Y.E., C.D., S.Y., M.Ç., M.A.K., D.K., A.B., ve G.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.