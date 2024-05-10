Haberler Yaşam Haberleri Başsavcılık düğmeye bastı: "Vatandaşlık şebekesine" operasyon! 38 şüpheliye gözaltı
Giriş Tarihi: 10.5.2024 23:18 Son Güncelleme: 10.5.2024 23:34

Başsavcılık düğmeye bastı: "Vatandaşlık şebekesine" operasyon! 38 şüpheliye gözaltı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında usulsüzlükler yapıp mülk edinme yoluyla yabancı kişilerin Türk vatandaşlığı almasını sağlayan şebekeye operasyon düzenledi. CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine harekete geçen savcılık 25 bin belgeyi inceledi. İnceleme sonunda Türkiye’ye döviz girişi olmadan, sahte gayrimenkul değerleme raporlarıyla muvazaalı satışlar yapıldığı ve devletin zarara uğratıldığını tespit edildi. Savcılık şebekenin, gayrimenkulü satın almak suretiyle yatırım şartını şeklen yerine getiren yabancı kişilerin yasa dışı olarak Türk vatandaşlığı ve pasaportu almasını sağladığı ve bu şekilde usule aykırı vatandaşlık ve pasaport hakkı kazandırıldığı belirlendi. Operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Başsavcılık düğmeye bastı: Vatandaşlık şebekesine operasyon! 38 şüpheliye gözaltı

Soruşturmayı derinleştiren savcılık hayali satışlardan Türkiye'ye yaklaşık olarak 37 milyon dolar döviz girişi olması gerekirken, 5 milyon dolar tutarında bir giriş olduğunu ve döviz girişi bakımından yaklaşık 32 milyon dolar döviz girişi kaybı olduğu tespit etti.

870 YABANCI TÜRK VATANDAŞI OLDU

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da 142 muvazaalı gayrimenkul satışı yapıldığı ve bu muvazaalı satışlar dolayısıyla 870 yabancı kişinin Türk vatandaşlığı aldığı belirlendi. Şebekenin ortalama 50 bin dolar karşılığında yasa dışı vatandaşlık kazandırma işlemi yaptığı da belirlendi. Savcılık şüphelilere ve tespit edilen şirket hissedarlarının tüm menkul ve gayrimenkul değerlerine ihtiyati tedbir uyguladı.

TEDBİR KONULDU

Bu kapsamda, İstanbul'da bulunan şirketler ve şüpheliler üzerine kayıtlı olan 755 konut, 179 ofis, 89 dükkân, 30 arsa, 3 depo, 21 otomobil, 3 motosiklet; İstanbul dışında ise bin 224 konut, 183 ofis, 113 dükkân, 42 arsa, 12 depo, 27 taşıt hakkında ihtiyati tedbir uygulandı. Şüpheliler ve şüphelilere ait olduğu tespit edilen 10 şirketin tüm banka hesaplarına da ihtiyati tedbir konuldu.

38 GÖZALTI

Başsavcılık soruşturma kapsamında tespit ettiği şüphelilere yönelik bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı ve 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 250 adet tabanca fişeği, 130 bin Euro, 180 bin dolar, 2 bin 480 Kuveyt dinarı, 4 kilogram 870 gram altın, çok sayıda ziynet eşyası, suça ilişkin tapu, senet, taahhütname gibi dokümanlar ele geçirildi.

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Başsavcılık düğmeye bastı: "Vatandaşlık şebekesine" operasyon! 38 şüpheliye gözaltı
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