Başsavcılık düğmeye bastı: Yağmacı gözaltına alındı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Şubat tarihinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan "Profesyoneller İklimlendirme Tabela" isimli iş yerinde mermi girişi olduğuna yönelik yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında, adreste yapılan çalışmalarda, iş yerinin kapısında 4 adet mermi girişinin olduğu, çevreden 2 adet 9 milimetre çapında kovan tespit edildiği ve el konulduğu anlaşıldı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Volkan B. ve İsmail B.'nin beyanlarında, şüphelendikleri ve husumetli oldukları kimsenin olmadığı, kimseden tehdit almadıkları kaydedildi. Olayla ilgili yapılan çalışmaların devam ettiği sırada kurşunlanan iş yerinin iki yanında bulunan "Rena Duşakabin" isimli iş yeri sahibi Alaattin Ç'nin 14 Şubat tarihinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına tehdit edildiğiyle ilgili şikayette bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin işyerini kurşunladıkları Alaattin Ç., isimli şüpheliye "Doğukan'ı seviyorsan ulaş bize, oğlundan ayrı kalma" şeklinde mesaj attığı ve 10 milyon lira istediği de öğrenildi.

11 ADET AK-47 ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı motosikletle Esenyurt Yenikent Mahallesi 668. Sokakta bulunan Star Otoparkına girdikleri ve olay öncesinde aynı otoparktan çıktıkları tespit edildi.. Şüphelilere yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Mart'ta yapılan operasyonda, şüpheli Mert T., gözaltına alındı ve adresinde 11 adet AK-47 silah, 7 adet aynı silaha ait şarjör, mühimmat, 25 paket uyuşturucu madde ele geçirildi. Diğer şüpheliler Necip D. ve Muhammed Nur E'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.