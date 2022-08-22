Haberler Yaşam Haberleri Başsavcılık Gaziantep'teki trafik kazasında 'Yolda yağ birikintisi vardı' iddiasını yalanladı
Giriş Tarihi: 22.8.2022 18:34 Son Güncelleme: 22.8.2022 18:35

Başsavcılık Gaziantep'teki trafik kazasında 'Yolda yağ birikintisi vardı' iddiasını yalanladı

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'teki trafik kazası öncesinde yolda yağ veya su birikintisi olduğu, kazanın da bu yüzden meydana geldiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA
Başsavcılık Gaziantep’teki trafik kazasında ’Yolda yağ birikintisi vardı’ iddiasını yalanladı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Kazaya ilişkin detayların aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Otoyolun 20. kilometresi Şanlıurfa istikameti Kocatepe Köprü mevkisinde meydana gelen kazayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak, adli tahkikatı yürütmek üzere 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Trafik kazasının meydana gelmesinde, ilk tespitlere göre olması gereken hız limitlerini aştığı ve kusurlu bulunduğu tespit edilen 33 SR 157 plaka sayılı otobüs şoförü A.M'nin hakkında tedavisi sonrası gözaltı kararı verilerek, tutuklanmasına karar verilmiştir.

"YOLDA YAĞ BİRİKİNTİSİ OLDUĞUNA DAİR İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmekte olup, ikinci trafik kazası öncesinde yolda yağ veya su birikintisi olduğuna ve kazanın bu nedenle meydana geldiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde önceki gün meydana gelen kazada, aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

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Başsavcılık Gaziantep'teki trafik kazasında 'Yolda yağ birikintisi vardı' iddiasını yalanladı
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