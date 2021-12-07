Başsavcılık motosiklet sürücüsünü ezen şoförün kararını istinaf etti

Ankara'da 6 Ağustos 2021'de, çevre yolunda kamyonuyla seyir halindeki Tarık Tosun, aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç ile tartıştıktan sonra aracını Karaağaç'ın üzerine sürmüştü. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Karaağaç, olay yerindekilerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Kamyon sürücüsü Tosun, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tosun hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunda 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
İSTİNAFA TAŞINDI
Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Tosun'a 'Kasten yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek istinaf kanun yoluna gidildiği belirtildi.