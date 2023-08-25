Başsavcılık yalanladı: ’Şüphelilerin serbest kaldığı’ ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "İzmir'de bir gecede 3 işyerini soydular, o anlar kamerada", "İzmir'in Bornova İlçesinde bir gecede 3 işyerinden soygun yapan ve yüzbinlerce para çalan şüpheliler anbean güvenlik kamerasına yansırken, yakalandıktan sonra mahkemeye sevk edilen şahıslar serbest kaldı", "İzmir'de 3 iş yerini soyan hırsızlara geri adım", "İzmir'de 3 iş yerini soyup serbest kalan şüphelilere yakalama kararı" şeklindeki çıkan haberlerle ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, 'şüphelilerin yakalandıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakıldıkları belirtildiği görülmekle, kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına karar verilmiştir.

16 Ağustos 2023 tarihinde Bornova ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma açılarak faillerin derhal yakalanması hususunda kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilerek, faillerin yakalama çalışmalarına başlanılmıştır. 23 Ağustos 2023 tarihinde olayın faili olduğu tespit edilen ve başka suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan E.D. bu suçların infazı nedeniyle güvenlik birimleri tarafından yakalanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Olaya konu hırsızlık suçu nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle yürütülen soruşturmada olaya karışan başka şüpheli/şüphelilerin olup olmadığı araştırılmaktadır. Haber içeriğinde bahsi geçen "Şüpheli şahısların yakalandığı, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldıkları mahkemece serbest kaldıkları" yönündeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.